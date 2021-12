Covid-19 : les règles sanitaires renforcées sur le marché de Noël de Strasbourg

Face à l'évolution défavorable de l'épidémie de Covid-19, la préfecture du Bas-Rhin annonce mardi 30 novembre le renforcement des règles sanitaires sur le marché de Noël de Strasbourg, rapporte France Bleu Alsace. Le taux d'incidence a quasiment doublé en une seule semaine dans la capitale alsacienne pour atteindre 414 cas pour 100 000 habitants.

Le pass sanitaire sera demandé à l'entrée des deux principales places de la ville, la place Kléber et la place Broglie, et les zones de restauration déjà soumises au pass sanitaire seront étendues. Par ailleurs, le marché de Noël fermera tous les soirs à 20 heures à partir du vendredi 3 décembre. Les contrôles de police seront aussi renforcés tout comme le renforcement du balisage et de l'information des visiteurs et des commerçants.

La préfète du Bas-Rhin s'était agacée lundi du non-respect d'un "certain nombre de règles", précise France Bleu Alsace. La maire de la ville Jeanne Barseghian avait de son côté prévu que "la pédagogie a ses limites, nous renforcerons les sanctions avec un risque de fermeture des chalets pour les exposants qui ne joueraient pas le jeu".