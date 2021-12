Covid-19 : les Français se ruent sur les tests à l'approche des fêtes

Les tests antigéniques se multiplient en pharmacie et les autotests s'arrachent, à quelques jours des fêtes de fin d'années. Reportage dans le Rhône.

À quelques jours des fêtes de fin d'année et des retrouvailles en famille, l'autotest, vendu environ 5 euros l'unité, est particulièrement convoité dans les officines. "On a vu cette vague arriver. On en vend une boite par minute, presque", confie Véronique Rigaud, pharmacienne.

De nombreuses commandes

Pour satisfaire la demande croissante, le laboratoire Boiron de Messimy, dans le Rhône, a accepté de se transformrer en unité d'assemblage. La cadence est soutenue, afin d'assurer la commande de 25 000 boîtes. Quant à la fiabilité du test, Valérie Lorentz-Poinsot, directrice générale du laboratoire, assure qu'elle est de "98 [à] 99%". Encore plus fiables, les tests antigéniques se multiplient également dans les pharmacies. Le résultat est obtenu en moins de 15 minutes.