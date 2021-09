Covid-19 : le pass sanitaire ne concernera plus que 64 centres commerciaux à partir de mercredi

Les restrictions sanitaires sont levées. Invité lundi 6 septembre de la matinale de BFMTV, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a annoncé que les centres commerciaux de plus de 20 000 m2 dans les départements "où l'incidence est passée sous 200 pour 100 000 habitants" et où celle-ci est en "baisse continue" depuis une semaine ne sont plus concernés par l'obligation du pass sanitaire.

Le nombre de centres commerciaux soumis à l'obligation du pass sanitaire va passer donc de 178 à 64 à compter de mercredi. Ceux du Var, du Vaucluse, des Alpes-Maritimes, des Bouches-du-Rhône, du Gard, de l'Hérault, de Corse-du-Sud, du Rhône et de Seine-Saint-Denis restent concernés par cette mesure. Les restrictions sont en revanche levées pour les magasins de l'Isère, de la Loire, de Haute-Savoie, du Bas-Rhin, de Paris, des Yvelines, de l'Essone, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise, des Hauts-de-Seine, de Seine-et-Marne, de Charente-Maritime, de Gironde, des Landes, des Pyrénées-Atlantiques, de la Haute-Garonne, des Hautes-Pyrénées et des Pyrénées-Orientales.