Covid-19 : le pass sanitaire en entreprise ne figurera pas dans le projet de loi

La nouvelle est tombée mardi 21 décembre : le pass sanitaire en entreprise ne fera pas partie du projet de loi. "Ce n’est plus la priorité", avance Valérie Astruc, en direct de Matignon pour France 3. La journaliste explique que l’hostilité des syndicats et patronats a eu raison de cette idée et a amené le gouvernement à temporiser le projet. "Cette mesure est une véritable usine à gaz, en clair, le gouvernement doute de sa faisabilité", précise-t-elle.

Le pass sanitaire étendu à plusieurs professions ?

"Mais la généralisation du pass sanitaire pourrait être réintroduite par voie d’amendement par les députés de la majorité dans le prochain projet de loi examiné début janvier", signale Valérie Astruc. L’exécutif réfléchit notamment à l’extension du pass sanitaire à certains secteurs professionnels. Aujourd’hui, il est demandé au personnel qui travaille au contact du public, comme les bars et restaurants.