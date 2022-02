Convois anti-vaccin : le mouvement pourrait arriver en France

Inspiré par les manifestations anti-vaccin du "convoi de la liberté" au Canada, des opposants français au pass vaccinal appellent à rouler vers Paris le week-end prochain. Plus de 270 000 internautes les soutiennent sur Facebook. Quel est le profil de ceux qui se revendiquent de ce convoi ? Peuvent-ils réellement bloquer la capitale ?

Après 11 jours de mobilisation, le mouvement canadien anti-vaccin du "convoi de la liberté" s'exporte à travers le monde. Les blocages s'organisent en Hongrie, aux Pays-Bas et en Nouvelle-Zélande. Et ils pourraient atteindre les villes françaises : une page Facebook intitulée "Le convoi de la liberté" compte plus de 277 000 membres.

Gérald Darmanin promet "la plus grande fermeté"

Différents itinéraires sont planifiés sur le territoire français. Ils devraient converger de toute la France pour atteindre Paris vendredi soir. Difficile de savoir quelle sera l'ampleur de la mobilisation car, contrairement aux camionneurs canadiens, les véhicules n'appartiennent pas aux routiers français. Outre le pass vaccinal, les manifestants entendent aussi protester contre les taxes sur l'énergie. Ce mardi 8 février, le ministre de l'Intérieur a promis la plus grande fermeté en cas de blocages.