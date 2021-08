Contrôle du pass sanitaire par la police municipale : "On voit là le vrai visage de l'extrême droite", dénonce le maire PS de Nancy

Mathieu Klein fustige les maires RN et LR qui refusent que leur police municipale contrôle les pass sanitaires et les accuse d'être les premiers à ne pas respecter la loi malgré un discours sécuritaire.

"On voit là le vrai visage de l'extrême droite", dénonce jeudi 12 août sur franceinfo le maire PS de Nancy, Mathieu Klein. "Ils ont un discours de l'ordre et de la sécurité mais dans les faits, ce sont les premiers à ne pas respecter la loi." Alors que plusieurs maires RN refusent d'envoyer leurs polices municipales contrôler les pass sanitaires, il déplore "une position dramatique sur le plan sanitaire". "La police municipale est une police de dialogue, de prévention et de sanction lorsque cela s'avère nécessaire."

franceinfo : Comment vous vous situez vous dans ce débat ?

Mathieu Klein : On voit là le vrai visage de l'extrême droite. Ils ont un discours de l'ordre et de la sécurité mais dans les faits, ce sont les premiers à ne pas respecter la loi. Ce sont les premiers aujourd'hui à mettre en danger la santé des habitants de leurs communes. C'est une position dramatique sur le plan sanitaire. Il n'y a qu'à observer la situation aux Antilles ou dans le sud de la France avec le retrour des contaminations et des hospitalisations nombreuses à cause de la grande tension du variant delta. Mais si nous voulons sortir de cette crise sanitaire et retrouver nos libertés, fut-ce au prix parfois de mesures contraignantes, il faut aujourd'hui faire preuve de responsabilité et la première responsabilité des maires, c'est de protéger la sécurité de leurs habitants.

"Si je peux exprimer un seul regret, c'est celui que nous n'ayons pas plus tôt choisi ce chemin de la vaccination obligatoire en France." Mathieu Klein à franceinfo

Comment ça se passe dans votre ville ?

La police municipale participe depuis le début de la crise au respect des mesures d'ordre public décidées par le gouvernement. Que ce soit le port du masque, que ce soit le passe sanitaire, le respect des gestes barrières, la sécurisation des espaces publics, cela fait partie des missions de la police municipale. C'est une police de proximité qui est au contact des habitants, qui a la confiance des habitants dans les communes. Il est important que ça se passe dans le dialogue. La police municipale est une police de dialogue, de prévention et de sanction lorsque cela s'avère nécessaire. En tout cas, cela fait partie de nos missions de contribuer à la sécurité et à la tranquillité de nos concitoyens dans nos communes.

Vous dîtes que quelle que soit votre position sur ce pass sanitaire, une fois qu'il est déclaré est déclaré illégal par le Conseil constitutionnel, il faut l'appliquer ?

Exactement. Je pense que le respect de la loi, c'est la première responsabilité des officiers de police judiciaire que les maires sont, je le rappelle au passage. C'est vrai que le pass sanitaire est une mesure que nous mettons en œuvre aujourd'hui, mais nous devrions nous interroger désormais sur la vaccination obligatoire. Pour ma part, j'y suis favorable car il faut faire en sorte que celles et ceux qui ne sont pas vaccinés le soient. Il en va de l'intérêt général de tout le pays et de la planète.