Cinéma : les spectateurs désertent les salles depuis l'arrivée du pass sanitaire

Ce n'est pas les films qui manquent, mais bien le public ! Dans ce cinéma des Hauts-de-Seine, le film du moment, Kaamelott, est diffusé dans une salle de 400 places, loin d'être rempli... "On était trois. Je pensais qu'il y aurait plus de monde que ça", témoigne un cinéphile. "Un week-end, c'est inattendu", souffle un visiteur. La séance suite n'est pas meilleure, moins de 20 personnes, le directeur est catastrophé. "Vous en avez l'illustration, dans cette salle vide, les autres salles sont comme ça et les autres cinémas sont comme ça. On est vraiment à la peine", témoigne-t-il.



Jusqu'à -92% de fréquentation pour certains films

Pour un film comme Kaamelott, c'est une chute vertigineuse. Ils étaient 320 000 spectateurs mardi 20 juillet pour l'avant-première et trois fois moins le lendemain, jour d'entrée en vigueur du pass sanitaire. Au total, c'est une baisse de 70% et jusqu'à -92% de spectateurs sur certains films. À l'extérieur du cinéma, un personnel dédié est en place pour filtrer le pass. Plus de dépenses et moins de dépenses, l'équitation est impossible pour les cinémas. Certains cinémas proposent des tests sur place pour garantir l'accessibilité des spectateurs et réduisent les jauges pour éviter le pass sanitaire.