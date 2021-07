Pass sanitaire : la députée Martine Wonner exclue de son groupe à l'Assemblée

Députée du Bas-Rhin, Martine Wonner a été exclue dimanche 18 juillet du groupe parlementaire Libertés et territoires, a confirmé à franceinfo le député Bertrand Pancher, son président. Samedi, l'ex-élue de la majorité présidentielle avait exhorté les manifestants contre le pass sanitaire à "faire le siège des parlementaires" et "envahir leurs permanences". Des propos "inacceptables", souligne un communiqué du groupe publié sur Twitter, qui estime que la députée "ne peut désormais plus être membre du groupe Libertés et territoires".

Communiqué de presse du groupe Libertés et territoires pic.twitter.com/m5TmQON2xT — Libertés et Territoires (@GroupeLibTerrAN) July 18, 2021

Dans la matinée, des membres du groupe parlementaire avaient demandé dans un communiqué commun l'exclusion de Martine Wonner. "Nous l'avions déjà dit à de nombreuses reprises en interne mais en vain. Elle a récidivé lors de la manifestation d'hier. Cela n'est plus supportable", avaient écrit Olivier Falorni, Jeanine Dubié et Sylvia Pinel, dimanche dans un tweet.

Egérie de la galaxie covidosceptique, l'ex-députée LREM Martine Wonner était intervenue samedi lors de la manifestation parisienne contre la "dictature" sanitaire, aux côtés de l'eurodéputé d'extrême droite Florian Philippot. "Nous devons refuser la ségrégation" entre vaccinés et non vaccinés, a-t-elle lancé à la tribune, avant d'ajouter : "Allez faire le siège des parlementaires, allez envahir leurs permanences pour dire que vous n'êtes pas d'accord."