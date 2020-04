Paris : un régisseur confiné seul au théâtre Antoine

À Paris (Île-de-France), tous les théâtres sont fermés et vides à cause du coronavirus, sauf un : le théâtre Antoine. Confiné à l’intérieur du bâtiment, Romuald Simonneau, régisseur intermittent du spectacle, s’est réfugié dans la plus grande loge du théâtre. Enfermé depuis 40 jours en télétravail dans un théâtre, sa situation est tellement rocambolesque que Romuald, venu depuis Limoges (Haute-Vienne) pour travailler à Paris, ne réalise toujours pas qu’il s’est fait piéger.

Jogging dans les couloirs

Depuis un mois et demi, ce confiné malgré lui a appris à apprécier sa situation au théâtre Antoine. Ici, il cohabite quotidiennement avec tous ses acteurs illustres, de Louis Jouvet à Jacqueline Maillan. Mais ce jour-là, les 1 000 fauteuils de la salle sont vides. De quoi impressionner l’hôte des lieux. Romuald Simonneau a pris ses aises et effectue son jogging dans les couloirs du théâtre. Entre les futures tournées à organiser et le quotidien à gérer, Romuald n’a pas le temps de s’ennuyer.