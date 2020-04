Pâques : pour le pape François, un chemin de croix dans un Vatican vide

En pleine période de coronavirus, c'est dans un contexte très particulier que s'est déroulé le traditionnel chemin de croix, vendredi 10 avril. "Effectivement, c'est une cérémonie sans fidèle et sans public. On est très loin de la cérémonie de l'an dernier, qui avait eu lieu au Colisée de Rome avec plus de 20 000 personnes. Là, le pape était seulement entouré d'une dizaine de personnes, qui sont des représentants du corps médical, des médecins, qui travaillent au Vatican. Il s'agissait pour lui de rendre hommage aux soignants qui donnent parfois leur vie dans cette crise du coronavirus", détaille Alban Mikoczy, correspondant France Télévisions à Rome.

Le pape s'est allongé et il a prié

L'autre image forte, vendredi 10 avril, c'était aux alentours de 18 heures autour de la basilique Saint-Pierre entièrement vide. "Le pape s'est allongé et il a prié. Prié pour que l'épidémie cesse et que les choses reviennent peu à peu à la normale. Il a fait venir une croix qui était présente lors de la grande épidémie de peste", poursuit Alban Mikoczy.

