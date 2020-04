"Oui j'ai vraiment de la chance" : à 106 ans, une Britannique ressort de l'hôpital guérie du coronavirus

Connie Titchen, 106 ans, contaminée par le coronavirus, a passé 3 semaines hospitalisée à Birmingham (Royaume-Uni) avant de ressortir guérie.

C’est une belle histoire qui vient du Royaume-Uni, pays durement touché par le coronavirus avec près de 12 868 morts, jeudi 16 avril. Une arrière-grand-mère de 106 ans est sortie de l’hôpital après avoir contracté le coronavirus. Elle est à ce jour la patiente la plus âgée à avoir surmonté le Covid-19 dans son pays.

>> Coronavirus : suivez la situation en France et à l'international dans notre direct

Connie Titchen est sortie sous les applaudissement du personnel de l'hôpital de Brimingham, qui lui fait une haie d'honneur, mercredi 15 avril. Elle esquisse un sourire sur sa chaise roulante, une couverture sur les genoux, poussée par l'aide médicale qui s'est occupée d'elle pendant trois semaines. À la question "Vous sentez-vous chanceuse d'avoir survécu à ce sale virus ?", Connie répond d'une petite voix à peine audible : "Oui j'ai de la chance, vraiment", avant d'ajouter qu'elle a hâte de revoir ses petits-enfants... et qu'elle a faim !

Née en 1913, cette ancienne employée de magasin qui a connu les deux guerres mondiales a donc vaincu le coronavirus. L'un de ses petit-fils parle de Connie comme d'une femme qui, plus jeune, aimait danser, faire du vélo et jouer au golf. Pour lui, le secret de sa longévité c'est son indépendance et le fait qu'elle soit encore très active. En décembre, elle a subi une opération de la hanche : un mois plus tard elle recommençait à marcher.