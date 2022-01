Ouganda : les écoles rouvrent leurs portes après deux ans de fermeture

Depuis deux ans, les enfants de Kampala, en Ouganda, n'avait pas remis les pieds dans leur salle de classe. La rentrée scolaire de 2022 était très attendue. "Je suis heureuse, car mes professeurs et mes études me manquaient", confie une écolière. En Ouganda, 15 millions d'élèves ont repris le chemin de l'école. Ils sont encouragés à porter le masque et se laver les mains. Les autorités du pays avaient fait le choix radical, en début de pandémie, d'instaurer les cours à la maison. Les écoles sont restées portes closes durant 83 semaines, la plus longue fermeture au monde.

Des disparités selon les régions

"Les premiers mois, on s'est battus pour leur enseigner les cours. C'était difficile pour des parents. Vous partez au travail, vous leur laissez des devoirs à faire, et quand vous revenez, rien n'est fait", raconte Patrick Ssemanda, père de famille. Les plus chanceux ont pu suivre des cours à distance, mis en place par leurs professeurs via des applications. Dans le pays, l'un des plus pauvres au monde, le décrochage scolaire a toutefois été massif. "Dans les écoles des villes, certains ont pu avoir du matériel pour apprendre. Mais dans les écoles de l'arrière-pays, dans les campagnes, certains n'ont rien étudié du tout", explique Richard Aburo, responsable d'une école primaire. Face aux difficultés économiques, certains enfants n'ont eu d'autres choix que de prêter main forte à leur famille, dans les champs ou les mines d'or.