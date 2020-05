Second tour des municipales : l'exécutif va demander un deuxième avis au Conseil scientifique et organiser un débat au Parlement

L’exécutif s’apprête à enclencher le processus pour que le scrutin du second tour des municipales se tienne le 28 juin, mais va demander un deuxième rapport.

Dans son rapport rendu public mardi 19 mai, le conseil scientifique ne s'oppose pas formellement à l'organisation du second tour des municipales au mois de juin mais estime nécessaire une évaluation avant le scutin. L'exécutif s'apprête donc à enclencher le processus pour que le scrutin du second tour des municipales se tienne le 28 juin.

Le "oui, mais" du Conseil scientifique à un second tour en juin

Dans son rapport remis au gouvernement, le Conseil scientifiquee souligne que la "situation sanitaire s’est nettement améliorée par rapport au début du confinement". Mais, dans le même temps, il pointe "les risques sanitaires importants liés à la campagne électorale". "Si des élections sont organisées, l’organisation de la campagne électorale devra être profondément modifiée", détaille l'instance au rôle consultatif.

Pour étayer son avis, le Conseil scientifique estime que "d’un point de vue sanitaire, la tenue d’un seul tour de scrutin, quelle que soit la date retenue, est de nature à réduire les risques sanitaires au sens statistique".

Une évaluation nécessaire 15 jours avant l'organisation du scrutin

Selon le Conseil sur lequel l'exécutif s'appuie pour prendre des décisions, "il est difficile d’anticiper une situation incertaine pour les semaines à venir." Dès lors, il juge nécessaire une nouvelle évaluation 15 jours avant l'organisation de ce second tour.

Ce que, selon les informations de franceinfo, le gouvernement entend faire. Il envisage de demander un nouvel avis qui sera rendu dans une quinzaine de jours. Il devra permettra de mieux prendre en compte l’évolution de l’épidémie après le déconfinement.

Un débat parlementaire en préparation

Dès lors, toujours selon les informations recueillies par franceinfo, l'exécutif s'apprête à enclencher le processus pour que ce second tour se déroule le dimanche 28 juin. Mais pas sans garantie. Outre ce second avis du Conseil, un débat parlementaire, souhaité par Édouard Philippe, aura lieu la première ou la deuxième quinzaine de juin et sera, selon un poids lourd du palais Bourbon contacté par franceinfo, suivi d’un vote.

Le Premier ministre souhaite en effet que toutes les forces politiques prennent publiquement position sur la décision. Au lendemain du premier tour, alors que le confinement était mis en place, de nombreuses voix au sein de l'opposition s'étaient élevées reprochant à l'exécutif d'avoir maintenu le premier tour accusé d'avoir aidé à la propagation de l'épidémie en France.