OnVousRépond : toutes vos interrogations sur le coronavirus

Une femme enceinte peut-elle transmettre le virus à son bébé ? "Jusqu'à il y a quelques jours, on n'en était pas sûr, mais une série de 33 femmes chinoises enceintes et infectées par le Covid-19, a montré que c'était possible. Trois bébés sont nés avec, mais tout s'est finalement bien passé pour eux au bout de six jours", explique le médecin Damien Mascret.

Le virus va-t-il revenir dans un an ?

Est-il possible que le virus revienne l'année prochaine ? "On ne sait pas comment il va se comporter. Certains virus sont partis, d'autres sont revenus, c'est pour ça qu'il est fondamental de continuer les travaux et développer un vaccin", répond le médecin. Les mouches et insectes peuvent-ils transmettre le virus ? "Pour les insectes, non. Le coronavirus n'est pas retrouvé dans le sang. Et les moustiques pouvant transmettre des virus ont mis des centaines de milliers d'années pour s'adapter à le faire. Pour les mouches, il y a un petit doute. Des travaux avaient montré que les pattes pouvaient le transporter. Mais cela reste anecdotique", termine Damien Mascret.

