OnVousRépond : tests de dépistage du Covid-19 et journée d’appel

Lorsque je suis en vacances, puis-je reprendre le travail sans avoir été dépisté du Covid-19, même si mon employeur me le demande ? "Selon les juristes de SVP, une entreprise d’informations décisionnelles, seules les personnelles de santé peuvent collecter et accéder aux données de santé, et que les entreprises n’ont pas le droit d’organiser de dépistage. Donc non, votre employeur ne peut pas exiger que vous fassiez un test, ni demander ses résultats, ils sont couverts par le secret médical", répond la journaliste Saada Soubane sur le plateau du 13 Heures.

Des dates encore inconnues pour la journée de défense et de citoyenneté

Quand vont reprendre les convocations à la journée de défense et de citoyenneté (JDC) ? "C’est une journée d’appel pendant laquelle les militaires parlent de citoyenneté et de République aux jeunes. Cette année, elle n’a pas eu lieu, et c’est problématique car son attestation est nécessaire pour certaines démarches. […] Les nouvelles dates des JDC ne sont pas encore connues", explique-t-elle.





