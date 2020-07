"C'est quand même rassurant" : des tests de dépistage gratuits proposés à l'occasion de Paris Plages

Paris Plages a ouvert ses portes ce week-end avec un dispositif sanitaire adapté à la crise sanitaire. Face au risque de contamination au coronavirus, deux "villages santé" proposent aux passants de se faire dépister gratuitement.

Plage rime avec dépistage cette année sur les bords de Seine. Depuis ce week-end, les transats de Paris Plages sont à nouveaux installés sur les quais de la capitale. Cette année, deux "villages santé" accueillent gratuitement ceux qui voudraient se faire dépister pour le Covid-19. Et lundi 20 juillet, les Parisiens sont venus en nombre faire la queue en face des parasols et des balançoires. "On n'est pas mal ici, la vue est belle, il y a de l’ombre, des transats..." sourit Hélène, venue se faire tester par curiosité et qui prend son mal en patience. "Je ne suis pas pressée, je suis à la retraite", ajoute-t-elle.

Une petite piqûre au bout du doigt

Pour d'autres, le dépistage s'est invité sur la liste des choses à faire avant de partir en congés. "Ça permet d’avoir un petit bilan avant de partir en vacances", explique Violaine, qui doit rejoindre ses parents dans le sud de la France.



Mon résultat est négatif. Si j’ai bien compris, ça signifie que je n'ai pas été en contact avec le virus pendant les trois dernières semaines au moins. C’est quand même rassurantViolaineà franceinfo

Ce que vient de faire Violaine, c'est un test sérologique, une goute de sang prélevée sur le bout du doigt. Ce type de dépistage peut rassurer, mais on doit malgré tout continuer à respecter les gestes barrières, selon Salima Deramchi, médecin et responsable des villages santé : "Si l'on est négatif cela signifie que l’on n’a pas été en contact [avec le virus récemment] donc il faut continuer à se protéger. Si c’est positif, on doit savoir si le contact est récent ou ancien. Si c'est ancien on ne peut pas le transmettre mais il faut continuer à se protéger parce qu’on ne connaît pas tout sur le virus. Si c'est récent, on peut continuer à le transmettre et dans ce cas il faut protéger les autres".

Des tests PCR dans les prochains jours ?

Dans la file d'attente, Clément est lui venu passer un test PCR. Un test qui s'effectue via prélèvement nasal et qui indique si l'on est porteur du virus."J’ai essayé de me faire dépister en laboratoire sur Paris mais je n'ai pas pu obtenir de créneau dans la semaine qui vient, donc je tente ma chance ici", explique-t-il. La ville de Paris, qui coordonne le dispositif, assure que la situation sera réglée dans les prochains jours.