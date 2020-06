OnVousRépond : quels sont les déplacements autorisés depuis le 2 juin ?

Pourra-t-on se rendre en Corse dès mardi 2 juin, début de la phase 2 du déconfinement, et dans quelles conditions ? "En avion, ce ne sera pas possible, sauf si vous avez un motif impérieux, par exemple une raison professionnelle ou de santé. Ces nouvelles règles seront appliquées jusqu'au 22 juin prochain. En bateau, ce sera possible dès mardi 2 juin, mais le préfet peut toutefois limiter le nombre de passagers. Pour envisager des vacances sur l'île de Beauté, le mieux est d'attendre le 23 juin, début probable de la saison touristique", explique Nabila Tabouri sur le plateau du France 2.

Les règles de visite dans les Ehpad vont s'assouplir le 5 juin

Il y a également eu des annonces concernant nos aînés en Ehpad. Laurence, internaute, souhaiterait savoir quand les visites seront de nouveau autorisées. "En fait, elles étaient possibles, mais très encadrées. À partir de vendredi 5 juin, les règles vont s'assouplir. Désormais, pour les visites, il n'y a plus de nombre limité de personnes. Si la rencontre se fait dans le jardin, ou le parc de l'établissement, les enfants mineurs sont de nouveau acceptés, tout comme les visites dans les chambres. Seules deux personnes sont dans ce cas autorisées à y accéder", conclut la journaliste.



