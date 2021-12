OnVousRépond : nos réponses à vos questions sur le protocole anti Covid-19 en famille, au travail et à l'école

La pandémie de Covid-19 va peser encore cette année sur les festivités du Nouvel An alors que le nombre de nouvelles contaminations bat des records. Que peut-on faire et ne pas faire pour cette soirée de la Saint-Sylvestre ? Comment se préparer à la rentrée des classes et au retour au travail avec le variant Omicron ? franceinfo répond à vos questions, vendredi 31 décembre 2021.

Peut-on réveillonner avec des proches non vaccinés quand on présente des comorbidités ?

"Il faut être raisonnable et prudent" face au "raz-de-marée" du variant Omicron, répond le docteur Jimmy Mohamed. "Si vous passer les fêtes avec quelqu'un de non-vacciné même s'il n'a pas de symptômes il est potentiellement contagieux donc si vous n'avez pas votre schéma vaccinal complet, je pense qu'il est déraisonnable de voir une famille non vaccinée." Si vous décidez néanmoins de prendre ce risque, "il faut au minimum, un test antigénique, un autotest éventuellement et on essaie d'aérer la pièce".

Si tous les invités ont un autotest ou un test antigénique négatif, est-ce suffisant ?

"Mieux vaut un test que pas de test du tout", explique Jimmy Mohammed. "Mais attention, poursuit le médecin, ce que les Américains ont constaté c'est que les tests antigéniques sont beaucoup moins positifs à cause du variant Omicron. Ce qui veut dire qu'on a de plus en plus de tests négatifs alors que les gens sont malades." En consultation, le docteur Mohammed voit des patients avec "des symptômes typiques du Covid et ils sont négatifs." Sans test PCR, il n'y a donc pas de garantie zéro risque.

Est-ce qu'une infection équivaut à une injection ?

"Oui", répond Jimmy Mohamed. "Pour avoir un pass sanitaire valable, il faut trois évènements. La vaccination ou la maladie, c'est un évènement, explique le médecin. Donc si vous avez fait deux doses et que vous avez attrapez le coronavirus cette semaine, la semaine dernière ou le mois dernier, et bien vous avez ce troisième évènement qui fait office de rappel et donc votre pass sanitaire va être prolongé automatiquement". "Il faut trois évènements, quelque soit la date".

Les élèves doivent-ils faire des autotests avant de retourner en classe ?

"Rien d'obligatoire pour l'instant", répond Noémie Bonnin, spécialiste éducation de franceinfo. "Des boîtes d'autotests avaient été distribués au mois de novembre et en particulier aux élèves de 6e qui ne pouvaient pas encore, à ce moment-là, se faire vacciner. Ils sont invités à s'autotester en famille une à deux fois par semaine mais il n'y a rien d'obligatoire." "Ça peut être une bonne idée de le faire avant lundi, ajoute-t-elle, mais on ne vous le demandera pas en arrivant au collège lundi matin."

Je suis cas contact, puis-je quand même aller me faire vacciner ?

"Si vous êtes cas contact je vous déconseille de vous faire vacciner puisqu'en ce moment quand on est cas contact on est quasiment sûr d'avoir la maladie", prévient le docteur Jimmy Mohamed. Même si vous faîtes un test juste avant l'injection, "il peut être faussement négatif". "On décale sa vaccination, on attend de sortir de l'isolement, d'avoir fait un test négatif à une semaine pour aller se faire vacciner". Sinon on risque une addition de "symptômes grippaux", les uns liés à la maladie et les autres aux anticorps développés par la vaccination, un "Covid carabiné", alerte Jimmy Mohamed.

Peut-on être contaminé par deux variants du coronavirus en même temps ?

"Il peut y avoir des co-infections, deux virus en même temps, voire plusieurs", explique le docteur Mohamed. Par exemple un rhinovirus et le Covid ou la grippe et le Covid. En revanche, il n'y a quasiment aucun risque d'avoir à la fois le Delta et Omicron". "Quand on a été contaminé par le variant Delta, vous êtes protégé à un instant t plus quelques semaines, peut-être quelques mois mais vous risquez de rattraper Omicron derrière", précise-t-il.

Une entreprise dont six salariés sont positifs au Covid-19 doit-elle fermer ?

"Les entreprises doivent appliquer le protocole national qui vient d'être remis à jour, jeudi 30 décembre", répond Isabelle Raymond, cheffe du service économique de franceinfo. Il préconise trois jours de télétravail par semaine sur "tous les postes télétravaillable, quatre jours quand c'est possible". "Ce que le gouvernement ne veut pas c'est une désorganisation générale de la société, de l'économie avec des entreprises qui ferment".