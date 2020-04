OnVousRépond : les questions des internautes au sujet du Covid-19

“Si nous trouvons un vaccin pour le Covid-19, sera-t-il efficace contre l’évolution du virus ou bien juste sa première version ?”, s’interroge une internaute à l’aide du hashtag #OnVousRépond. “C’est plutôt une bonne nouvelle : ce coronavirus a une grande stabilité génétique depuis le début de l’épidémie, donc on pense que non. Si on arrive à faire un vaccin, on n’aura probablement pas à le changer tous les ans. Ça n’a rien à voir avec les virus de la grippe, qui eux sont d’une grande variabilité”, explique le docteur Damien Mascret sur le plateau du 20 Heures.

“Un profil particulier qui serait plus sensible aux formes graves”

Tandis qu’on compte encore, samedi 25 avril, 4 525 patients atteints de coronavirus Covid-19 en réanimation en France, une internaute se demande si l’on en sait davantage au sujet de “la cause précise du développement des formes graves”. “La semaine dernière, une étude nous a montré qu’il y avait peut-être des variabilités génétiques. En fait, on aurait peut-être un profil particulier qui serait plus sensible aux formes graves. Il y a beaucoup de travaux en ce moment pour essayer de savoir si ça permettrait de prédire ceux qu’il faut surveiller de très près. Peut-être qu’ils seront prioritaires quand on aura un vaccin”, conclut-il.

