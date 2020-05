OnVousRépond : le port du masque obligatoire dans la rue et en covoiturage

À quelques heures du déconfinement, lundi 11 mai, beaucoup de Français s'interrogent : le port du masque sera-t-il obligatoire dans la rue ? "Le gouvernement n'a pas fait ce choix et Édouard Philippe l'a encore répété cette semaine. Mais certains maires ont déjà franchi le pas, comme à Nice (Alpes-Maritimes), où le port du masque sera obligatoire de 8 heures à 20 heures", détaille le journaliste Guillaume Daret sur le plateau du 20 Heures, dimanche 10 mai.

Aérer le véhicule en cas de covoiturage

Pour se rendre au travail, le covoiturage sera-t-il quant à lui possible ? "Oui, le covoiturage sera possible. Néanmoins, il y aura des précautions à respecter. Selon des recommandations du ministère des Transports, aucun voyageur ne peut s'asseoir à côté du conducteur et un seul peut prendre place à l'arrière. Surtout, tout le monde doit porter un masque pendant le trajet et il faut aussi régulièrement aérer le véhicule", poursuit Guillaume Daret.

