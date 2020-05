OnVousRépond : le périmètre de 100 km au cœur des questions des internautes

Avec le déconfinement qui approche à grand pas, de nombreux Français se posent des questions sur les règles à suivre. Henri, de Charvieu-Chavagneux (Isère) se demande : "Nous sommes dans le département de l'Isère à quelques kilomètres du Rhône. Faudra t-il une attestation pour s'y rendre ?" Pas besoin d'attestation pour changer de département et vous rendre dans le Rhône", explique le journaliste Guillaume Daret, en direct du plateau du 20 Heures. "Tout cela, dans la mesure où vous ne quittez pas un périmètre de 100 kilomètres autour de votre domicile."

Est-ce possible de se rendre à un rendez-vous médical à plus de 100 km ?

Un habitant de Saône-et-Loire se demande quant à lui si il peut faire le déplacement pour un rendez-vous médical prévu fin mai à Clermont-Ferrand, à 200 kilomètres de sa résidence. "Oui, cela sera possible, car un rendez-vous médical sera relève d'un motif médical impérieux, comme le fait de devoir aller travailler ou de venir en aide à un proche", détaille Guillaume Daret. Il faudra cependant "vous munir de l'attestation qui sera mise en ligne dans les jours à venir et qui vous autorisera à faire plus de 100 kilomètres".

