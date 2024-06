"On pensait le Covid enterré, ce n'est pas le cas", alerte l'infectiologue Benjamin Davido avant les législatives et les JO

Benjamin Davido regrette que l'isolement des malades ne soit "plus obligatoire" et invite les malades à porter un masque pour éviter de créer des foyers d'infection autour d'eux.

"En été, ce n'est pas une bonne nouvelle de voir le Covid", alerte lundi 17 juin sur franceinfo l'infectiologue Benjamin Davido. Il réagit au rebond perceptible du virus en France : 52% de passage en plus sur une semaine aux urgences et 51% chez SOS Médecins (1 507 actes du 3 au 10 juin), selon Santé publique France. À l’hôpital Raymond-Poincaré de Garches (Hauts-de-Seine), où il exerce, "on a à nouveau des hospitalisations depuis la semaine dernière", confirme-t-il. Cela dit, "ça reste un nombre relativement faible par rapport à ce qu'on a connu pendant la période de la pandémie".

"On pensait le Covid enterré et surtout devenu une maladie saisonnière, ce n'est pas le cas", souligne-t-il. Son retour tombe très mal. "On a plusieurs échéances. La première, c'est celle des élections législatives. On va se retrouver quand même à faire la queue de façon un peu confinée dans des bureaux de vote", souligne-t-il. "Surtout, dans moins de cinquante jours, on a les Jeux olympiques", appuie-t-il. Aussi, "on aimerait bien que les choses soient pour le mieux contrôlées, avec ce risque infectieux [le Covid] parmi la rougeole" et "l'augmentation des cas de dengue".

Benjamin Davido regrette que l'isolement des malades ne soit "plus obligatoire" et que les tests soient "devenus optionnels". "Surtout, on a perdu le réflexe, lorsqu'on est malade, de se masquer, et tout simplement de se dépister pour éviter de contaminer des gens et créer des clusters", pointe-t-il. Il rappelle les bons réflexes : "la première étape, c'est de se masquer quand on est symptomatique, pour éviter de contaminer les gens". Il rappelle aussi "les bienfaits de la vaccination".