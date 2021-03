"On oublie un peu les règles l'espace d'une soirée" : lassés d'être isolés, ils prennent le risque d'enfreindre le confinement pour se retrouver entre amis

Ils ont la trentaine, habitent en Ile-de-France, et ont décidé de faire la fête ensemble, malgré les nouvelles restrictions sanitaires et la progression de l'épidémie de Covid-19.

"On fait une soirée pour les 30 ans d'une amie !" C'est Jade, 29 ans, qui reçoit dans son appartement parisien samedi soir. Cela fait quelques heures que le confinement est instauré en Île-de-France, comme pour quinze autre départements face à la recrudescence de l'épidémie de Covid-19. "On s'est dit qu'il fallait fêter le confinement aussi en même temps... Foutu pour foutu, autant faire une dernière bonne soirée", argumente-t-elle.

Environ 20 personnes ont répondu à l'invitation. "Là, on est tous dans le salon, tout le monde est un peu proche, c'est vrai, reconnaît la jeune femme. Clairement, on ne respecte pas les gestes barrières. Une fois qu'on est à une soirée, ce serait un peu illusoire je pense de se dire qu'on va porter notre masque."

Pas de masque, un buffet où chacun se sert à boire et à manger pour célébrer Thaïs, la reine de la soirée. "Quand il y a des gros trucs qui s'organisent, on est un peu moins raisonnables et on se laisse tenter, concède la jeune trentenaire. Du fait de la situation, c'est un peu moche, mais ça rend l'événement encore plus beau." Après un anniversaire confiné l'année dernière, elle ne se voyait pas renouveler l'expérience.

"L'amende, ce soir, elle ne me fait pas peur. Si je dois la payer, pourquoi pas le jour de mes 30 ans." Thaïs à franceinfo

Les fenêtres restent tout de même grandes ouvertes. Selon ces trentenaires, qui ont l'habitude de se côtoyer, le risque est faible puisqu'ils ne voient plus leurs familles et proches les plus fragiles. Beaucoup sont aussi en télétravail, mais Félix, qui ne l'est pas, a hésité à venir. "J'ai réfléchi, oui, j'ai hésité, admet le jeune homme. Au début, je respectais énormément et je respecte désormais majoritairement... Oui, on profite, et ça fait du bien." Félix a-t-il l'impression de faire quelque chose d'égoïste ? "Oui, bien sûr, répond-il. Je prends un risque et je fais courir un risque."

"On fera attention la semaine prochaine"...

Lui a déjà eu le coronavirus, comme près de la moitié des personnes présentes, ce qui les rassure un petit peu, mais surtout, après des mois de restrictions, l'envie de se retrouver est plus forte. Justine n'a clairement plus envie de se priver. "Rien à foutre !", lâche la jeune femme. "À partir du moment où on est toujours les mêmes personnes ensemble, je fais des tests PCR dès que je vais voir mes proches...", assure-t-elle, tout en reconnaissant qu'elle retournera au bureau lundi. Le dira-t-elle aux collègues ? "Non."

"Merci les copains de vous être réunis pour nous ce soir et d'avoir pris le risque", lance Thaïs à l'assemblée. La soirée bat son plein. "On fera attention la semaine prochaine avec nos collègues de travail mais ce soir, je pense que là, on oublie un peu les règles, l'espace d'une soirée", confie une invitée. Une soirée parenthèse pour ces trentenaires lassés d'être isolés, un an après le début de la pandémie.