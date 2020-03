"On fera comme on nous dira" : à Crépy-en-Valois, dans l'Oise, les électeurs partagés sur le maintien du second tour des municipales

De nombreuses personnalités politiques appellent au report du second tour des élections municipales. Mais qu’en pensent les électeurs ? Notre reporter leur a posé la question à Crépy-en-Valois dans l’Oise, l’un des foyers du coronavirus.

"A voté !" En sortant de l’isoloir, Christophe, un habitant de Crépy-en-Valois dans l’Oise, l’un des départements les plus touchés de France par l’épidémie de coronavirus, est convaincu d’avoir fait le bon choix en votant au premier tour, dimanche 15 mars : "C’est une bonne décision. Il fallait le maintenir et aussi maintenir le second tour pour la simple et bonne raison qu’il faut que ça se fasse."

Ce n’est pas plus dangereux que d’aller dans un magasin faire ses courses, je pense, ou de prendre les transports en commun. Il faut juste respecter les quelques règles d’hygiène, c’est tout.Christophe, un électeur de Crépy-en-Valoisà franceinfo

Un point de vue partagé par Amélie qui fait confiance aux autorités : "Le virus évolue tellement rapidement que les décisions son prises au jour le jour. Après je pense que les scientifiques sont derrière, qu’ils prennent les décisions et que ce n’est pas à nous de les prendre. On fera comme on nous dira."

Amélie reviendra voter au second tour. C’est moins sûr en revanche pour Marie-France qui est venue au bureau de vote par conviction : "Ma devise c’est de voter donc je me suis quand même déplacée". Mais à reculons, ajoute-telle.

On ferme les restaurants, on ferme les cinémas, on ferme tout mais on laisse les bureaux de vote ouverts ? Faut annuler là, et on recommence après. Parce que quand on voit l’abstention qu’il y a dans chaque bureau, ça fait peur. Marie-France, une électrice de Crépy-en-Valoisà franceinfo

L’abstention a en effet été record à Crépy-en-Valois, plus de 62% d’abstention soit 20 points de plus qu’il y a six ans. Le second tour paraît très incertain.

