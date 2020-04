"On comble un vide" : pendant le confinement, l'engouement pour les sites de rencontres amoureuses

Depuis le 17 mars, les conversations quotidiennes sur Tinder en France ont augmenté en moyenne de 23%.

Face aux hausses de connexions sur les sites dédiés, certains pensent que la période actuelle favorise les rencontres amoureuses en ligne. Depuis le 17 mars et le début du confinement, célibataires en télétravail ou au chômage partiel disposent de créneaux horaires plus larges pour chercher l'âme sœur.

"Un lien de substitution pour passer le temps pendant le confinement"

Dirigeant d'une société sur l'étang de Thau (Hérault), Maurice est un célibataire de 55 ans, en quête d'une "love story". Et il n'est pas le seul en ce moment, explique-t-il : "Je me suis bien rendu compte qu'il y avait beaucoup plus de monde connecté. Je pense que c'est un lien de substitution pour passer le temps du fait du confinement. les questions parfois non pas intimes, mais parfois un peu privées, étaient très vite mises de côté, on passait à des choses plus généralistes et notamment ce virus. Comment les gens s'en protègent, leurs inquiétudes, le manque surtout de contact. Rien à voir avec le sexe ! Le vrai contact humain, le fait de se toucher, se serrer le main, se prendre dans les bras, s'embrasser... Il y a cette attente là, on comble un vide en fin de compte."

"Il faut quand même se prêter au jeu de la séduction"

Le premier rendez-vous galant, c'est avec une webcam, chacun chez soi. Vincent Fabre, a fondé Net dating assistant, une agence d'assistance à la drague virtuelle. Il a sa propre analyse de cette période inédite : "Il y a les célibataires qui sont à la recherche d'un plan d'un soir, donc pour eux c'est clairement le chômage partiel. Moi je pense qu'il faut quand même se prêter au jeu de la séduction, c'est très important. Soigner son look, même su on n'est pas allés chez le coiffeur depuis un petit moment. Ce n'est pas parce que ce sont des rencontres en visio-conférence dans son appartement, qu'il faut rester en pantoufles et en pyjama. Il y a quelque chose d'un peu particulier, on peut être en mesure de faire découvrir son univers."

On est chez soi donc notre intérieur aussi révèle une partie de notre personnalité, de nos goûts.Vincent Fabre, fondateur de l'agence Net dating assistantà franceinfo

Pour ce conseiller en histoires sentimentales virtuelles, il est préférable de se connecter avant la levée du confinement : "Ça se joue plutôt maintenant, ce sont ces personnes-là qui auront pris le temps de tisser des liens qui vont se rencontrer. Si vous arrivez le 12 mai, vous arrivez un peu après la bataille. Vont revenir sur les sites de rencontres les dons Juans, les coureurs de jupons. On va s'attendre à un lâcher de célibataires en quelque sorte." Les coeurs purs à la recherche du grand amour risquent, eux, d'être rattrapés par les tracas d'une reprise d'activité incertaine.