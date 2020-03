"On a besoin d'aller s'oxygéner" : les joggeurs s'autorisent quelques sorties pendant le confinement

Parmi les sorties tolérées lors du confinement, la pratique de l'exercice physique. Le footing est autorisé s'il se fait individuellement, sur un laps de temps court et à proximité immédiate de son domicile. franceinfo a fait le test.

On enfile les baskets, les vêtements de sport, et c'est parti pour un petit footing de 30 minutes près du parc de Bagatelle, histoire de se dégourdir les jambes en plein confinement pour ralentir la propagation du coronavirus Covid-19. L'endroit étrangement calme, on n'est pas habitués, on entend même le bruit des oiseaux et des canards. Sur le petit plan d'eau, c'est quasiment désert, seuls quelques joggeurs comme Stéphane que l'on croise sur notre route. Il a bien pensé à prendre son attestation : "On a besoin de sortir de la maison et d'aller s'oxygéner. C'est la soupape, exactement ! Sinon, on va rester confinés, on va devenir fou. C'est la liberté, le bien-être."

Un peu plus loin, Alexis et sa fille, qu'il suit en vélo. "Là, ça faisait deux jours sans activité physique. C'est bien pour la petite et pour moi. On ne fait pas ça longtemps, mais ça nous fait du bien. Et puis, le temps est au beau, donc c'est sympa", avoue-t-il. En ces temps de confinement, le footing se trouve même de nouveaux pratiquants comme Renata et sa copine. "On n'a pas forcément l'habitude de faire de la course à pied dehors, à l'extérieur, on est souvent dans les salles", explique-t-elle. Là on profite pendant cette période de faire un petit peu de sport aussi dehors. Comme il n'y a pas beaucoup de monde, on profite."

On reste à distance toutes les deux et on a vraiment besoin de ça pour s'aérer.Bettyà franceinfo

On continue notre petit périple. Betty et Béatrice, masque autour du cou, veulent bien s'arrêter pour nous parler. "C'est quand on croise les gens, on met le masque", expliquent-elles. "C'est important de faire de l'exercice. Confinés, déjà rien qu'avec le mari, ça devient un peu compliqué", avoue Betty. Béatrice elle, ajoute : "Il faut savoir que quand on est à la maison, nous, les femmes, on aime bien grignoter. Du coup, on se déculpabilise en allant faire son exercice." Pour nous, il est temps de rentrer , mais c'est vrai que cette petite demi-heure a fait du bien.