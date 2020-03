Oise : des mariages annulés à cause du Covid-19

Ils avaient vu les choses en grand pour ce jour unique. Isabelle et Paolo devaient se marier le 14 mars prochain, mais par arrêté préfectoral, toutes les fées sont interdites dans l'Oise à cause du Covid-19. Mêmes doutes pour Charlotte Bourrion qui doit dire oui le 21 mars après dix-huit mois de préparatifs. "La douche froide, parce que c'est vrai que ça fait longtemps qu'on prépare ça. (...) Évidemment on réfléchit à toutes les conséquences", confie la jeune femme. Avec 150 personnes invitées et 4 000 euros d'acompte déjà versés, elle espère que la situation n'empire pas avant la date du mariage.

Des mariages en petit comité célébré en mairie ou à l'église

Christophe Gonzalez, professionnel de l'événementiel, observe déjà les conséquences de cet arrêté préfectoral. Il enregistre les premiers reports de mariage. Jusqu'à nouvel ordre les fêtes sont annulées dans l'Oise. Les cérémonies peuvent malgré tout être célébrées à l'église ou en mairie, mais seulement en petit comité.

