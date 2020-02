DIRECT. Coronavirus Covid-19 : Emmanuel Macron préside un Conseil de défense et un Conseil des ministres exceptionnels

Ce qu'il faut savoir

Emmanuel Macron préside, samedi 29 février, un Conseil de défense suivi d'un Conseil des ministres exceptionnels pour faire le point sur l'épidémie de coronavirus, qui a franchi "une nouvelle étape" en France vendredi, avec la découverte de 19 nouveaux cas d'infection. Une initiative qui doit permettre "de prendre toutes les décisions qui s'imposent" pour éviter la propagation du virus, selon le ministre de la Santé Olivier Véran.

Une épidémie au stade 2 sur 3. "En France, une nouvelle étape de l'épidémie est franchie et nous passons désormais au stade 2 [sur un total de 3] : le virus circule sur notre territoire et nous devons freiner sa diffusion", a affirmé Olivier Véran vendredi, lors d'une visite vendredi à Crépy-en-Valois (Oise), où enseignait le premier Français décédé des suites de l'infection.

La poignée de mains à éviter. En attendant d'éventuelles mesures, le ministre de la Santé, lui-même médecin, a rappelé l'importance des "petits gestes qui font une grande protection". "Je recommande désormais, et pour une période qui reste à déterminer, d'éviter la poignée de mains", a-t-il dit, en indiquant que le contact des mains était un important vecteur de contamination.

Un niveau de menace "très élevé" selon l'OMS. L'Organisation mondiale de la santé a porté à "très élevé" le niveau de la menace, et a appelé tous les pays encore épargnés à se préparer à l'arrivée du Covid-19. Se croire à l'abri de la maladie serait une "erreur fatale", prévient l'OMS.

Une propagation partout dans le monde. En Corée du Sud, deuxième pays le plus touché après la Chine, les autorités ont recensé samedi trois nouveaux décès, et 594 cas supplémentaires de contamination ont été comptabilisés, la plus forte hausse quotidienne à cette date. Aux Etats-Unis, trois cas distincts de contamination d'origine inconnue ont été confirmés chez des patientes qui n'ont pas voyagé dans des zones à risque. En Amérique latine, le Mexique est devenu le deuxième pays touché après le Brésil, avec deux premiers cas de coronavirus.