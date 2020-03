Oise : dans l'attente des masques de protection

Dans les livraisons d'un pharmacien de Crépy-en-Valois (Oise), mardi 3 mars au matin, pas de masque. Ils sont une denrée rare depuis une semaine. Presque tous les fournisseurs sont en rupture de stock. Le directeur général de la Santé a pourtant annoncé le réapprovisionnement des pharmacies. Julien Lemaître, du syndicat des pharmaciens de l'Oise, a reçu l'alerte lundi soir.

Les médecins chargés de leur distribution

La livraison devrait arriver dans les prochaines heures, mais les masques ne seront pas à disposition des clients. "Ils vont être distribués aux médecins, et les médecins vont les distribuer aux patients présentant des symptômes respiratoires, en attente d'une décision du 15", explique-t-il. Tous les types de masques sont uniquement réservés aux malades et aux personnes les plus exposées aux risques. Pour les autres, le plus important est de se laver régulièrement les mains.

