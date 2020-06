Nouvelle-Calédonie : l'école à domicile pour les enfants des tribus de Yaté

En Nouvelle-Calédonie, la tribu des Touarourou vit au pied d’une montagne, dans un environnement verdoyant et positionné en bord de mer. Le cadre est idéal, et l’ambiance studieuse. Dans la maison commune de la tribu, une quinzaine de jeunes effectuent des exercices avec les enseignants du collège de Yaté. Du soutien scolaire à domicile en quelque sorte. Les élèves apprécient.

Établir de nouvelles relations

Le projet de déplacer les professeurs en tribu est une première dans cette commune. Il a été établi par les équipes pédagogiques du collège de Yaté pour établir de nouvelles relations entre enseignants et enfants. Les parents d’élèves ne sont pas non plus oubliés dans ce dispositif. Après deux journées passées à Unia et Touaourou, les enseignants se rendront au mois d’août, lors des prochaines vacances scolaires dans les autres tribus de Yaté, à Goro et Waho. De quoi donner une autre image de l’école à ces enfants.

Le JT

Les autres sujets du JT