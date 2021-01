Nouvel An : les souhaits des Français pour 2021

Le passage au Nouvel An résonne comme une lueur d'espoir pour oublier 2020 : cette année, le vœu numéro un des Français est de sortir de la crise sanitaire. "J'aimerais que le coronavirus disparaisse pour que tout le monde puisse reprendre une vie normale", témoigne une passante rencontrée vendredi 1er janvier. Un autre souhaite "que le vaccin soit efficace, surtout". "Moi c'est ce que j'attends avec impatience, confie-t-il. J'attends que ça, de me faire vacciner".

"Que les restaurants rouvrent"

Plus que jamais cette année, la santé est au cœur des vœux. Certains aimeraient également trouver un remède à la morosité économique. "Ce que l'on espère surtout, c'est que le commerce reprenne", estime une passante. "Que les restaurants rouvrent aussi, c'est très important, surenchérit une autre. Puis qu'il y ait un petit peu plus de gaieté, parce que là, on sent que les gens sont un petit peu sous tension".

