Nouveau monde. "L’ère 'post-Covid' aura besoin du numérique" selon Cisco

Avec le confinement, l’utilisation du numérique explose et le trafic de données sur Internet est en plein boom. Quelles conséquences pratiques à ce phénomène ? Qu’est-ce que cela risque de changer dans le futur ?

franceinfo : depuis le début du confinement, le trafic numérique a augmenté de 70%. Internet va-t-il tenir le coup ?

Laurent Degré, président France de Cisco, leader mondial des équipements de réseaux informatiques : Force est de constater que, oui, l'Internet tient la charge. C’est parce qu’il ne s’agit pas simplement de tuyaux, mais il y aussi de l'intelligence, des mécanismes d'optimisation, des mécanismes de routage et de redondance, ainsi que beaucoup d'ingénierie opérée par les opérateurs. Ces réseaux sont construits pour faire face à des pics de trafic en fonction de certaines heures, sur les différentes plaques mondiales et, en fait, on s'aperçoit que ces pics, qui ont été anticipés, deviennent peu à peu le niveau nominal.

Le numérique a pris une place très importante ces derniers jours, permettant à une certaine activité économique de se maintenir. À quoi ressemblera le "post-Covid" ?

Il y a plusieurs options. On s'aperçoit que le numérique n'est pas simplement une histoire de compétitivité et d'amélioration de la satisfaction client, mais un élément critique. C’est critique dans les processus d'organisation, dans la chaîne d’approvisionnement, mais également dans le domaine de la santé ou dans l'éducation.

Je pense que le post-Covid va nous faire réaliser tout cela et nous permettre d'accélérer. Je crois que c'est une opportunité. J'en appelle au gouvernement et aux chefs d'entreprises pour accélérer la transition numérique afin de faire face à cette crise économique et à regagner en compétitivité. Et aussi pour se prémunir contre ce genre de situation dans le futur.

Cette crise fait-elle les affaires d’entreprises comme Cisco ?

Notre première réaction par rapport à tout cela est déjà de contribuer et d'équiper autant que nous pouvons ceux qui en ont besoin. Nous le faisons gratuitement depuis trois mois sur beaucoup de solutions. C'est important parce qu'on a besoin de rendre service et nous, nous ne pouvons pas fabriquer des masques ou des respirateurs.

Au-delà, je pense effectivement que cela va créer des opportunités pour l'ensemble de l'écosystème, non seulement pour nous mais aussi pour tous les acteurs français. On a de très bons acteurs en France, et il est nécessaire de mettre nos forces en commun pour effectivement transformer cela au service de la France.