Nouveau Coronavirus : la Chine isole Wuhan du reste du monde

Wuhan (Chine) ferme jeudi 23 janvier ses gares, aéroports et transports en commun. En ville, la psychose s'est installée. Boutiques, bars et restaurants sont désertés. La population de 11 millions d'habitants est invitée à rester chez elle. "Tout est tellement incertain, je ne veux prendre aucun risque. Je dois m'assurer que mes employés et mes clients ne soient pas exposés", explique Gerry Niu, un restaurateur.

Mesures radicales

Le nouveau coronavirus est apparu il y a plus d'un mois dans un marché aux poissons. Le bilan provisoire est de 17 morts et au moins 440 cas détectés en Chine et d'autres en Corée du Sud, à Taïwan, en Thaïlande, au Japon et aux États-Unis. L'OMS a convoqué une réunion d'urgence. Elle indique que les mesures prises par Pékin vont diminuer les risques de propagation internationale.

