Norwegian Airlines : les salariés ne sont plus payés depuis deux mois

Les 286 salariés de la compagnie aérienne norvégienne ne sont plus payés depuis deux mois à cause d'une procédure de liquidation judiciaire qui traîne en longueur. Depuis mars 2020, l'activité de Norwegian Airlines a été complètement arrêtée à cause de la pandémie.

Yann Crosson était pilote pendant quatre ans au sein de la compagnie Norwegian Airlines, avant de connaître dix mois de chômage partiel, puis plus rien. L'activité s'est arrêtée en mars 2020, et depuis soixante-six jours, il n'a pas été payé. C'est le cas pour les 286 salariés français, qui ne touchent désormais ni salaire ni chômage partiel. L'entreprise norvégienne en difficulté n'a toujours pas entamé les procédures de licenciement dans sa branche française. Ces salariés sont venus, mercredi 5 mai, demander des comptes devant le tribunal de Bobigny, en Seine-Saint-Denis.

Une procédure de liquidation en cours ?

"On n'est plus payé, on ne peut pas aller chercher un autre emploi parce qu'on est sous contrat, c'est ubuesque", estime le commandant de bord. Contactée par France Télévisions, la compagnie assure que la procédure de liquidation judiciaire est en cours. Les ministres des Transports et du Travail affirment avoir alerté leurs homologues norvégiens pour accélérer la procédure.