Nord : une bulle géante pour réunir les familles dans les Ehpad

Comme un ovni dans un jardin. C’est celui d’un Ehpad de Bourbourg (Nord) de 60 résidents où il n’y a aucun cas de Covid-19 grâce à des mesures strictes : cinq semaines de confinement en chambre, une visite par famille et par semaine, et la mise en place d’un parloir. Pour la directrice de l’établissement, ce dernier était trop austère. Elle a donc décidé d’expérimenter une drôle d’installation : une bulle géante.

Une première en France

"L’idée, c’est qu’ils puissent s’installer confortablement de part et d’autre. Et cette paroi vitrée donne l’impression qu’on est dans une seule et même pièce. C’est beaucoup plus convivial. Là, les gens ont beaucoup moins l’impression d’être au parloir", assure Audrey Bernard, la directrice de l’Ehpad. C’est une première en France, qui été inaugurée par une résidente, Fernande, 95 ans pour voir sa fille et sa belle-fille.

