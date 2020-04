Nord : L’activité reprend partiellement pour l’usine Toyota

Après un mois d’arrêt, les salariés de Toyota retrouvent le chemin du travail ce mardi 21 mars au matin, non sans émotion. "Nos familles sont toujours confinées, elles sont dans la détresse. C’est très difficile, mais on est content parce qu’on se dit que ça reprend un peu", raconte, émue, une employée. "C’est plutôt positif parce qu’au moins, ça permet de reprendre une activité, et de relancer l’activité économique", abonde une autre.

De nouvelles consignes sanitaires

250 des 4 500 salariés seulement reprennent le travail. Mais, avant d’entrer, il faut respecter de nouvelles consignes sanitaires. À l’intérieur de l’usine, toutes les chaînes sont encore à l’arrêt. Une seule ligne sera remise en service jeudi 23 avril, mais là aussi avec des aménagements particuliers pour protéger les opérateurs qui travaillent à moins d’un mètre l’un de autre.









