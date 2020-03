Une vidéo complotiste qui donne de fausses informations a été vue plus de trois millions de fois sur les réseaux sociaux. L’homme qui l’a publié est très impliqué dans le mouvement ds "gilets jaunes". Face caméra, pendant vingt minutes, il explique qu’il trouvé un document qui prouverait que le coronavirus a été fabriqué en France, inventé par des chercheurs de l’institut Pasteur. Il montre un brevet européen déposé en 2004. "Voilà ce qui est en train de nous tuer aujourd’hui. J’incrimine personne. Je ne suis pas là pour ça. Sur la première page, on trouve les inventeurs. Ils ont pris deux virus. Tout est indiqué", affirme-t-il.

Brevet de vaccin, pas de virus

Comme souvent dans les théories du complot, ça part d’un document réel. Le brevet existe bien. Mais l'homme en fait une fausse interprétation. La vidéo a eu un tel succès que l'institut Pasteur a été obligé de démentir sur son site web. Ce document est un brevet d’invention d’un vaccin, non pas d’un virus. Il s’agit en fait du coronavirus de 2003, le Sars-CoV-1, et non pas le coronavirus actuel, le Sars-CoV-2.