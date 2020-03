Une photo partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, lundi, montre deux véhicules militaires transportés par un camion sur l'autoroute, à proximité de Paris. Mais le ministère des Armées dément tout lien avec le coronavirus et explique qu'il s'agit d'un déplacement de routine.

"Attention l'armée débarque", "Ils arrivent sur Paris", "L'armée arrive pour le confinement" : une photo de deux véhicules militaires transportés par un camion sur l'autoroute, à Charenton, dans le Val-de-Marne, près de Paris, a été partagée des milliers de fois sur les réseaux sociaux, lundi 16 mars, avec ces commentaires. Certains ont douté de sa véracité, d'autres l'ont partagée sans s'interroger sur le contexte. Or, ce cliché n'a aucun rapport avec le confinement strict ordonné par Emmanuel Macron, lundi soir, pour enrayer l'épidémie de coronavirus.

"Les camions vus à Charenton appartiennent à un mouvement logistique sans lien avec la crise du coronavirus", affirme le ministère des Armées, sollicité par France Télévisions. "L'armée de terre continue à dérouler ses activités opérationnelles liées à la réalisation de ses missions prioritaires. Ce qui inclut des déplacements limités, précise le ministère. Ce transport par camion civil est conforme aux procédures normales."

"Une livraison prévue de longue date"

"Il s'agit de deux véhicules appartenant au 121e régiment du train de Monthléry (Essonne), qui rentraient d’un stage de conduite sur sable organisé à Biscarosse (Landes)", poursuit le ministère des Armées. Les conducteurs de ce régiment "seront engagés dans quelques semaines au Mali dans le cadre de l’opération Barkhane", détaille-t-il.



Parmi les nombreux tweets, un utilisateur affirme reconnaître le camion transportant les véhicules militaires. En zoomant sur le cliché viral, il est effectivement possible d'identifier que ce camion porte le logo de la compagnie de transport Dom'Azur.

C'est les transports Dom'azur du 63..

Habitués à ce genre de transports, puisque l'un de leur principal client est...l'armée

Calmez-vous..

Utilisez des bonnes photos, rien ne dit que ce camion à un lien avec la situation actuelle.

— PierricK (@polo49122) March 16, 2020

Contactée par l'AFP lundi, l'entreprise auvergnate confirme qu'il s'agit bien d'un transport effectué aujourd'hui, mais qu'il "n'a aucun rapport avec le coronavirus" sur le territoire. "C'est une livraison qui était prévue de longue date. On travaille avec l'armée et on transporte leurs véhicules", a assuré à l'AFP Jennifer Tourret, responsable d'exploitation pour Dom'Azur Transports.