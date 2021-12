Noël et fêtes de fin d’année : un réveillon du Nouvel An marqué par le Covid-19

Sur les étals de ce marché à Toulouse (Haute-Garonne), se trouvent tous les ingrédients d’un réveillon classique : truffes, foie gras, homards… Seuls les masques rappellent le Covid-19. Pourtant, le virus est dans toutes les têtes à l’approche du réveillon. "On est cinq personnes, on a prévu d’aérer la pièce. Déjà on est peu, on a prévu d’être moins nombreux que ce qu’on aurait fait d’habitude. On ne va pas danser", annonce une passante.

Des commandes plus réduites

Et le contexte sanitaire se ressent jusque dans les commandes passées. "Je pense que les gens vont plutôt se réunir en petit comité, on le voit sur les plateaux qu’on réalise, des plateaux de quatre personnes au lieu de huit par exemple", rapporte un charcutier. Pas de couvre-feu contrairement au 31 décembre 2021, alors s’il faut faire attention, les Français ont bien l’intention de célébrer le passage à 2022. "Faire attention mais en même temps se réunir, être heureux de partager un moment en attendant des jours meilleurs", résume une passante.