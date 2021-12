Noël et fêtes de fin d’année : comment les Français vont-ils célébrer le passage à 2022 ?

Alors que 2022 approche à grand pas, ce magasin spécialisé s’apprête à passer la journée la plus chargée de l’année après Halloween. Et le Covid-19 ne freine pas les Français : la vente de cotillons se porte bien. "2022 ça se fête quand même !", lance une cliente. Déguisements, confettis, un groupe de jeunes n’hésite pas à investir pour célébrer le Nouvel An entre amis.

Des tests par précaution

Pour autant, de nombreux fêtards n’en oublient pas les précautions sanitaires, à l’image de cet adolescent qui organise une fête chez lui. "J’ai demandé à tous ceux qui sont invités de faire un test pour être sûrs que le Covid ne soit pas vraiment un problème", explique-t-il. Autres stars incontournables du Nouvel An que vend le magasin spécialisé : des ballons à l’effigie de 2022, pour reprendre son souffle et démarrer une nouvelle année du bon pied.