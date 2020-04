Musique : un concert de stars mondiales pour les soignants

Lady Gaga n'est pas qu'une "superstar" aux robes et aux coiffures excentriques. Derrière la performeuse se cache aussi une artiste engagée. Dans la nuit de samedi 18 avril à dimanche, la New-Yorkaise a convié certains des plus grands chanteurs de la planète pour un concert événement contre l'épidémie de coronavirus Covid-19, en soutien aux soignants du monde entier. Parmi les noms aussi prestigieux que Stevie Wonder ou Billie Eilish, la Française Christine and the Queens interprétera aussi plusieurs morceaux depuis son lieu de confinement.

Des Rolling Stones à Taylor Swift

"Au-delà de la fierté et de la pression qui sont là par définition, parce que c'est vrai que l'affiche est impressionnante, j'étais juste aussi contente qu'une de mes performances puisse être un tout petit peu plus utile que juste moi, qui suis avec mon clavier dans ma chambre", s'enthousiasme la chanteuse. Avec elle, Paul McCartney, les Rolling Stones, Pharell ou encore Taloy Swift ont tous répondu présents.

