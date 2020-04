"One World : Together At Home" : le grand concert solidaire organisé par Lady Gaga sur France 2 et france.tv dans la nuit du 18 au 19 avril

Le show organisé par la star américaine et l’association Global Citizen accueillera des performances de stars du monde entier comme Céline Dion, Paul McCartney, Billie Eilish et Angèle.

L'affiche à de quoi faire pâlir n’importe quel grand événement musical. Le concert numérique One World : Together At Home, organisé le 18 avril par la chanteuse américaine Lady Gaga et l'association Global Citizen, acceuillera des stars (confinées) du monde entier : Paul McCartney, Billie Eilish, Camila Cabello, Pharrel Williams, John Legend, Andrea Bocelli, Jennifer Lopez, Alanis Morissette, parmi tant d'autres. Côté francophone, on retrouve Christine & The Queens et Angèle, qui a confirmé aujourd'hui sa participation sur son compte Instagram. Céline Dion s’est récemment ajoutée à la liste, alors que sa tournée en Europe, très attendue des fans, est menacée.

Can’t wait for you to see what we’ve put together! Tune in! https://t.co/v4owoA8QdM — Lady Gaga (@ladygaga) April 14, 2020

Sur les réseaux et sur France Télévisions

En parallèle de la soirée, Lady Gaga a initié une collecte en faveur de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), qui s'élève à 35 millions de dollars. Mais le concert en lui-même ne vise pas à récolter de l'argent, a affirmé la chanteuse lors d’un point presse avec l'OMS. "Nous voulons souligner la gravité de ce mouvement historique sans précédent (...) et célébrer le pouvoir de l’esprit humain", a-t-elle déclaré. "Pendant le concert, posez votre portefeuille et appréciez le spectacle car vous le méritez tous".

L'événement sera diffusé sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Twitch), France 2 et la plateforme france.tv. La diffusion commencera sur france.tv le samedi 18 avril à 20 heures avant de passer sur France 2 à 2 heures du matin. France 4 rediffusera l'événement le dimanche 19 à 20h45 et France 2 à 22h45. Il sera également possible de revoir le concert sur la plateforme france.tv.