Municipales : une journée avec le spectre du coronavirus

Il était en sursis jusqu'au dernier moment, mais samedi 14 mars, le Premier ministre Édouard Philippe a confirmé la tenue du premier tour des élections municipales dimanche. Sur l'ensemble du territoire, dans les bureaux de vote, les équipes ont dû faire des efforts pour éviter une grande journée de contamination. Dès l'entrée, du gel hydroalcoolique. Ensuite, il s'agissait de garder un mètre entre chaque personne, qui était invitée à apporter son propre stylo.

"C'est un peu n'importe quoi"

Pour autant, la cohérence entre les mesures de confinement annoncées samedi et le maintien du scrutin est parfois difficile à comprendre pour les électeurs. "Je regrette la contradiction permanente. Samedi on nous dit que les Français ne sont pas disciplinés et dimanche on nous fait voter dans un endroit où il y aura plein de microbes. Donc c'est assez contradictoire, sachant que le deuxième tour sera surement annulé. Donc c'est un peu n'importe quoi", s'interroge une Parisienne.

