Municipales : un second tour des élections sous protection maximum

Les membres du Conseil scientifique estiment que le second tour du scrutin des municipales pourra avoir lieu, à condition d’appliquer des mesures de sécurité très strictes. Ils préconisent un état de la situation de l’épidémie deux semaines avant le vote. "On a une inquiétude, qui reste sur la tenue de la campagne", explique Jean-François Delfraissy, président du Conseil scientifique sur le Covid-19.

Masques et visières recommandés

Durant la campagne, il ne sera pas question de voir de meetings ou de porte-à-porte. Électeurs et militants sont invités à porter des masques et des visières, tandis que les moyens numériques seront encouragés. Le jour du scrutin, de nombreuses consignes sont également recommandées, tel que le port du masque et de visière pour les assesseurs. Des files spéciales seront mises en place pour les personnes à risque.