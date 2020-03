Municipales : des précautions dans les bureaux de votes pour lutter contre l'épidémie de Covid-19

Des urnes, des bulletins, des isoloirs. Dimanche 15 mars, à l'occasion du premier tour des élections municipales, le bureau de vote de la mairie de Soissons (Aisne) devrait ressembler à celui des élections précédentes. Mais il y aura quelques accessoires supplémentaires. "En plus de l'eau et du savon disponible pour chaque électeur, des gels hydroalcooliques et des lingettes désinfectantes seront disposés pour nettoyer les stylos après chaque utilisation", explique Monique Chenal, responsable du service élections de la ville de Soissons.

Plus que quatre jours pour voter par procuration

Pour cette élection, compte tenu des circonstances, les procurations vont être facilitées. "En plus des motifs de délégation comme la maladie, le voyage ou l'incarcération, le ministère de l'Intérieur a rajouté le confinement et le risque de contamination pour les personnes les plus fragiles. Il faut désigner un mandataire qui habite votre commune", précise le journaliste Jean-Christophe Batteria, présent sur le plateau du 12/13. Les électeurs pourront faire leur demande de procuration jusqu'au samedi 14 mars.

