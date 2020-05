Municipales à Orléans : la course aux masques est lancée

Au terme de la première semaine du mois de mai, il est toujours impossible de dire quand et comment se tiendra le second tour des élections municipales. Cependant, la campagne reprend peu à peu ses droits dans les communes où le maire n'a pas été élu dès le premier tour. Au cœur de cette nouvelle phase : la distribution des masques. Ces protections grand public, obligatoires à partir du lundi 11 mai dans les transports en commun, donnent lieu à une course entre plusieurs candidats à Orléans (Loiret).

Politique de santé ou manœuvre politique ?

Le maire de la commune a ainsi décidé de distribuer des masques, 65 000 foyers en ont déjà bénéficié. Olivier Carré, candidat à l'élection, fait-il campagne pour sa réelection ? Il s'en défend mais ses opposants ne l'entendent pas de cette manière, ils lui reprochent de relayer ses actions sur les réseaux sociaux ou à la une du magazine de la ville, avec un masque. L'un d'eux fait pourtant la même chose, le candidat Serge Grouard livre en mains propres des masques à une pharmacie. "On sent bien qu'un certain nombre d'acteurs n'ont jamais arrêté de faire campagne et nous on recommence très sérieusement à faire les choses parce qu'on doit préparer la suite", explique, de son côté, le candidat EELV à la mairie d'Orléans, Jean-Philippe Grand.

