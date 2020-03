Mulhouse : un hôpital en cours d'installation pour prendre en charge des malades du coronavirus

Des camions militaires sont sur le parking du centre hospitalier de Mulhouse (Haut-Rhin). Depuis samedi 21 mars, l'armée déploie l’hôpital de campagne. Cinq structures sous tente et une trentaine de lits de réanimation seront disponibles en début de semaine prochaine. Une centaine de personnels des armées prendra en charge une centaine de patients atteints du Covid-19 pour tenter de désengorger l’hôpital saturé.

Les militaires apportent un soutien logistique aux hôpitaux

Dans l'ensemble de la région Grand-Est, l'une des plus touchées, plus de 1 500 personnes sont actuellement hospitalisées. La semaine dernière, un avion entièrement médicalisé a été mis en place par l'armée. Parti d'Istres (Bouches-du-Rhône), il embarquera des patients à Mulhouse pour les transférer vers la région Aquitaine. Des renforts médicaux, civils et militaires s’apprêtent à embarquer pour rejoindre la Corse afin de prendre en charge des patients, qui seront ensuite transférés vers Marseille (Bouches-du-Rhône).