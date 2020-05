Morbihan : des bons d’achat pour relancer l’économie

Après deux mois de confinement, une jeune femme résidant à Locminé, dans le Morbihan, a pu se faire plaisir dans une bijouterie grâce à dix euros de réduction, proposés par la ville sous forme de bons d’achat. Une initiative lancée par le maire, afin de relancer l’économie. Un petit cadeau pour elle et un coup de pouce pour le bijoutier, qui n’a pas pu travailler les dernières semaines. "Après deux mois de fermeture, toutes les initiatives pour relancer l’économie, c’est une très bonne chose", raconte le bijoutier.

3 500 bons d’achat distribués

Depuis samedi dernier, la mairie a commencé à distribuer 3 500 bons d’achat aux Locminois, un par adulte, et uniquement dans les 70 magasins de la commune. Grégoire Super, maire de Locminé, affirme : "Si on ne soutient pas le commerce, c’est la ville qui a moins de recettes aussi, donc voilà c’est clair." Le but est désormais de fidéliser au maximum les clients. Les bons d’achat sont valables jusqu’au 31 décembre.