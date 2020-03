Morbihan : alerte générale à Carnac

Carnac (Morbihan) est une ville qui tourne au ralenti depuis la confirmation de trois cas de coronavirus. Les écoles sont fermées jusqu'au 14 mars. Même chose pour les spectacles, les événements sportifs et culturels. Les réunions publiques dans le cadre de la campagne électorale des municipales sont également annulées.

Pas de cohue à Carnac

Tout le monde est sur le qui-vive. Des affiches sont placardées partout pour informer au maximum les habitants. Des coups de téléphone sont passés par la mairie aux commerçants du marché pour leur signaler que ce dernier ne se tiendra pas. Les supermarchés et les pharmacies sont ouverts. Il n'y a pas de cohue, mais quelques personnes font des réserves de boîtes de conserve, de pâtes et de riz pour pouvoir rester chez eux le plus possible, conclut l'envoyé spécial de franceinfo à Carnac, ben Barnier