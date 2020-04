Mon info. Deux filles d'une aide-soignante d'un hôpital de Mayenne lancent une page Facebook pour aider l'établissement

La page d'accueil Facebook pour aider l'hôpital de Mayenne lancée par Camille et Anais. (CAPTURE D'ÉCRAN FACEBOOK)

Les belles initiatives ne faiblissent pas avec un soutien, même, qui se structure de plus en plus. France Bleu Mayenne raconte ainsi l'histoire de Camille et Anais, deux adolescentes dont la maman est aide-soignante à l'hôpital de Mayenne. Elles voulaient l'aider et ont lancé pour cela une page Facebook pour collecter des gâteaux, des chocolats, des fleurs pour le personnel de l'hôpital. Et le succès dépasse largement leurs attentes avec tous les jours, des denrées données par des petits commerces ou des grandes enseignes et distribuées aux soignants : "Ça permet de soulager le personnel. Nous, on a notre maman qui travaille à l'hôpital de Mayenne, elle était très touchée de notre démarche. Elle nous remercie énormément et oui, elle est fière de nous."

Des actions solidaires dans toute la France

Un autre exemple : à Nancy, où France Bleu Lorraine met en avant le geste de deux boulangeries qui offrent quotidiennement le café et les croissants aux soignants et ce jusqu'à la fin de la crise. Des soignants applaudis tous les soirs, à 20 heures, par bon nombre de Français à leurs fenêtres. Un moment attendu, devenu presqu'un rituel. Certains ont même décidé d'en faire un vrai temps fort de convivialité dans leur quartier. À l'image de Léa, lycéenne parisienne de 17 ans. Tous les soirs, elle offre un concert depuis son balcon, deux chansons tous les jours. Cela se passe rue Alexandre-Dumas, à Paris. Léa, symbole du vivre-ensemble et des liens qui se créent lors du confinement. Adrien Bossard l'a rencontrée pour France Bleu Paris : "J'étais juste avec ma guitare et les gens sont restés pour écouter. Il y a une petite qui m'a demandée une chanson pour son anniversaire. Elle m'a juste donnée un dessin avec marqué 'Merci Léa'. Le dessin d'une personne qui joue au balcon avec les gens qui applaudissent et moi j'ai trouvé cela super touchant. J'ai la meilleure rue de Paris. Mes voisins sont supers." Et certains de ses voisins émettent l'idée d'un grand concert dans la rue pour fêter tous ensemble la fin du confinement.

Quand la police municipale danse

La vidéo du jour a été repérée par France Bleu Poitou à Parthenay, avec là encore un hommage aux personnels soignants. Au lieu d'applaudir, les habitants sortent sur le pas de leurs portes pour improviser chaque soir quelques pas de danse en musique. Et ils ont été rejoints il y a quelques jours par le chef de la police municipale qui se déhanche lui aussi pour saluer les soignants.

Une vidéo de 3 minutes qui donne le sourire et vous ferait presque danser, tout en respectant bien sûr la distantiation sociale :